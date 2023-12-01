Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Genel Sekreteri ve Engelli Komitesi Başkanı Murat Göçer engelli bireylerin yaşadığı sıkıntıların çözümüne yönelik hiçbir somut icraatın gerçekleştirilmediği bir dönemde bugünün bir kutlama günü değil, mücadele günü olduğuna dikkat çekti.

Göçer, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla açıklama yaptı. Göçer açıklamasında “Ülkemizde özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşama eşit katılımından bahsetmemiz mümkün değildir. Çalışma yaşamından tutun da sağlık, eğitim ve sosyal hayatta engelli bireylerimiz birçok alanda ciddi zorluklarla karşılaşmaktadır” ifadelerine yer verdi.

Uzun yıllardır çözülemeyen sorunların başında istihdam geldiğini, kamuda ve özel sektörde her 25 çalışandan birinin engelli olması yasal zorunluluk olmasına rağmen yasanın uygulanmadığını belirten Göçer, “Yasa derhal uygulanmalı, istihdamlara başlanmalı ve önümüzdeki yıllardan itibaren de olması gerektiği gibi denetlenmelidir” dedi.

Göçer ayrıca Devlet dairelerinin ve özel işletmelerin birçoğu hâlâ engelli bireylerin erişimi için uygun olmadığına da dikkat çekti.

Göçer, açıklamasında, “Bahsi geçen bu sorunlara gerçek anlamda somut adımlar atılıp, sorunların çözüldüğü gün, Engelliler Günü’nü hep birlikte kutlarız! Ancak şimdi, HAKSEN olarak bizler için gün mücadele günüdür. Bu mücadelemiz sadece engelli bireylerimiz için değil, tüm dezavantajlı kesimler için sürecek ve ‘sesi duyulmayanların sesi olma’ gailemiz sürecektir.” ifadelerine yer verdi.