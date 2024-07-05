Yaklaşık 30 yıldır İngiltere'de Avrupa Birliği (AB) karşıtlığının önde gelen ismi olan Nigel Farage, 4 Temmuz'daki genel seçimlerde ilk kez milletvekili seçildi. Farage daha önce sekiz kez aday olmuştu.

Farage'ın partisi sandık çıkış anketlerine göre, önemli kazanımlar elde etti. Partinin Avam Kamarası'nda 13 sandalye kazanabileceği öngörülüyor.

Clacton'dan milletvekili seçilen Farage, seçmenlere yönelik konuşmasında "Bu hepinizi afallatacak şeyin ilk adımı" mesajını verdi.

Nigel Farage daha önce UKIP (Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi) lideri olarak İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması (Brexit) için kampanya yürütmüş, 2016'daki referandumda başarılı olmasının ardından Brexit Partisi'ni yönetmişti.

-Siyasete nasıl adım attı?

Farage, İngiltere 1992'de Maastricht Antlaşması'nı imzaladıktan sonra Muhafazakar Parti'den ayrıldı.

Bu antlaşma Avrupa devletleri arasındaki birliğin giderek daha da güçlendirilmesi çağrısında bulunuyordu. Farage, o zamanlar küçük bir marjinal grup olarak bilinen UKIP'in kurucu üyesiydi.

1994'te İngiltere'nin güneyindeki Eastleigh'de yapılan bir ara seçimde milletvekili olarak aday olsa da başarısızlıkla sonuçlandı. 1999'dan 2020 yılına kadar Avrupa Parlamentosu (AP) üyesiydi. 2006'da UKIP lideri olduktan sonra giderek televizyonların tanınan bir yüzü haline geldi. 2009'daki AP seçimlerinde lideri olduğu UKIP, İşçi Partisi ve Liberal Demokratlar'dan daha fazla oy almayı başardı. Farage, 2016'de düzenlenen Brexit referandumunda aktif rol oynadı. Seçmenlerin AB'den ayrılma yönünde oy kullanmasından sonra UKIP'ten istifa etti.

Referandumdan sonra, AB'den ayrılık süreci tamamlanmadan önce Nisan 2019'da Brexit Partisi'ni kurdu. Brexit süreci tamamlandıktan sonra, partisinin adını Reform UK olarak değiştirdi. Farage, ön saflarında olduğu siyasete 2021'de bir süreliğine veda ederek, yeni kurulan GB News televizyon kanalında sunuculuk kariyerine başladı.

4 Temmuz 2024 genel seçim kampanyası öncesinde, Avam Kamarası'na aday olmayacağını ısrarla savunsa da, 3 Haziran'da yaptığı açıklamayla, partisi Reform UK'in Clacton'dan (AB’den ayrılmayı güçlü bir şekilde savunan bölgelerden biri) aday olacağını ve partinin liderliğini tekrar devralacağını duyurdu.