Uluslararası sivil toplum kuruluşu Global Witness, "2012-2022 arasında 1910, geçen yıl ise 177 çevre aktivistinin öldürüldüğünü" açıkladı.

Global Witness, kasımda Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28) öncesinde çevre aktivistlerinin hedef alındığı cinayetlere ilişkin rapor hazırladı.

Çevreciler için "en ölümcül" ülke olarak 2022'de 60 çevrecinin öldürüldüğü Kolombiya'nın işaret edildiği raporda, dünya çapında geçen yıl toplamda 177 çevre aktivistinin saldırılar sonucu yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Raporda, 2022'de çevre aktivistlerinin hedef alındığı cinayetlerin yüzde 88'inin Latin Amerika'da gerçekleştiği ve çevrecilere karşı en çok cinayetin meydana geldiği ülkeler listesinde Kolombiya'yı Brezilya, Meksika ve Honduras'ın takip ettiği kaydedildi.

Toplam 1910 çevre aktivistinin 2012 ile 2022 yılları arasında öldürüldüğü belirtilen raporda, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 5'ini oluşturan yerli toplumların ise çevrecilere yönelik tüm cinayetlerin yüzde 34'ünde hedef alındığı vurgulandı.

Global Witness Kıdemli Danışmanı Laura Furones, iklim kriziyle mücadelede yerli toplumların asli bir işlevi olmasına karşın Brezilya, Peru ve Venezuela gibi ülkelerde söz konusu toplumların "kuşatma altında" olduklarını ifade etti.

Raporda, İngiltere, ABD ve AB merkezli şirketlerin, yağmur ormanlarındaki yerli toplumları tehdit eden altın madenciliği ve ağaç kesme faaliyetlerinin de arkasında olduğunun altı çizildi.