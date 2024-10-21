Girne’nin batısındaki bazı bölgelere yarın 09.30-13.00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilmeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan verilen bilgiye göre, elektrik şebekesinde yapılacak çalışmadan kaynaklanacak kesinti nedeniyle elektrik enerjisi verilemeyecek bölgeler şöyle:
"Alsancak'ın doğusu, Yeşiltepe, Espri Hotel bölgesi, İncesu Köyü, Ilgaz Köyü ve bölgedeki su pompaları, Alsancak Doğu Sahil, Çıkartma Plajı bölgesi, Alsancak Milli Park’ın güneyi, Ada Otel ve güneyi, Çevre Yolu’nun batısı (dağ yönü)."
Kaynak: rss