Girne ve Lefkoşa’da meydana gelen trafik kazalarında motosiklet sürücü yaralanırken, alkollü olduğu tespit edilen sürücü de tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün gece 23.30 sıralarında Girne’de Uğur Mumcu Caddesi üzerinde dikkatsizce seyreden Arafet Kablan (E-36) yönetimindeki HT 714 plakalı salon araçla sağa dönüş yaptığı sırada karşı istikametten gelen Ege Cihan Şahin (E-20) yönetimindeki VL 526 plakalı motosikletin önünü tıkadı. Kazada yaralanan motor sürücüsü Ege Cihan Şahin Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

Öte yandan bu sabahın ilk saatlerinde Lefkoşa’da Okullar yolunda Azamet Ashirbayev (E-43) yönetimindeki MP 843 plakalı salon araçla 319 miligram alkollü içki tesiri altında sola mecburi istikamet levhasına uymayarak güney istikametine seyretti. Ashirbayev’in aracı Abdullah Omar Salem Alawairi (E-23) yönetimindeki EV 738 plakalı salon aracın önünü tıkadı. MP 843 plakalı araç elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken MP 843 plakalı araç sürücüsü Azamet Ashirbayev tutuklandı.