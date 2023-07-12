Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de düzenlenen Karanlık Yol Operasyonu’nda yakalanan Hasan Çalışkan ile Mehmet Yıldırım bugün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Narkotik Şube’de görevli polis memuru Ali Çavuş, olguları aktardı.

Çavuş, 11 Temmuz 2023 tarihinde, saat 22.30 sıralarında, Girne’de düzenlenen Karanlık Yol Operasyonunda uyuşturucu alışverişi yapılacağına dair aldıkları ihbar üzerine Yeni Liman’da pusuya yattıklarını açıkladı.

Polis memuru, bir süre sonra Hasan Çalışkan isimli zanlının olay yerine geldiğini ve hemen gözaltına alındığını belirtti. Polis, zanlının üzerinde arama yapıldığını ancak uyuşturucu madde bulunmadığını ifade etti. Olay yerinde sorgulanan Çalışkan’ın uyuşturucu almak için Yeni Liman’a geldiğini itiraf ettiğini belirten polis, bir süre sonra Mehmet Yıldırım’ın da motosikletle operasyon alanına geldiğini ifade etti. Polis, ekipleri fark eden zanlının motorunu bırakarak, koşarak kaçmaya çalıştığını ancak başarılı olmadığını söyledi. Polis memuru, yakalanan zanlının sırt çantasında 400 gram ağırlığında hintkeneviri türü ve yaklaşık 8 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 adet ucu yanık sigara, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet hassas terazi, 2 adet metal öğütücü, 6 adet cam pipo ve uyuşturucu ticaretinden temin edildiğine inanılan toplam 36,000 TL, 700 ABD Doları, 100 Euro ve 20 Stg nakit para bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Zanlıların evlerinde de arama yapıldığını belirten polis, kanunsuz herhangi bir şeye rastlanılmadığını söyledi. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirtti. Polis, ayrıca zanlıların bağlantılarının araştırılacağını, cep telefon dökümlerinin de inceleneceğini belirterek, 2 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.