Polis Basın Bülteni’ne göre, bugün saat 02.00 sıralarında, Girne’de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde, plakası ve kimliği meçhul araç sürücüsü, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı ve kaldırım üzerindeki demir trafik konilerine, çiçekliğe ve bir iş yerine ait çardak ile şemsiyelere çarptıktan sonra kaza yerinde durmayarak ayrıldı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Kaza ile ilgili yürütülen ileri soruşturma kapsamında, olay yerinde durmayıp ayrılan kaza yapan araç sürücüsünün Ömer Mızrak (E-30), yönetimindeki aracın ise GD 520 plakalı araç olduğu tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

Yine Girne’de bugün sabah saat 06.00 sıralarında, Semih Sancar Caddesi üzerinde, Hacı Mert Kurt (E-35) 266 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JK 946 plakalı salon araç ile viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun kuzey kısmından çıktı ve kaldırım bordür taşlarına ve otobüs durağına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Araç sürücüsü Hacı Mert Kurt tutuklandı, soruşturma devam ediyor.