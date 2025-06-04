Gazimağusa Sanayi Bölgesi’nde yol genişletme ve kavşak düzenlemesi için protokol imzalandı
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Girne’de faaliyet gösteren bir restoranın çatı katında dün çıkan yangının, baca içerisinde biriken yağ kalıntılarının ısınıp alevlenmesi sonucu olduğu tahmin ediliyor.
Polisten verilen bilgiye göre, yangın sonucu, çatı kısmındaki 2 sanayi tipi davlumbaz motoru ile mutfaktaki fritöz, meze buzluğu, 3 fan vantilatörü, güvenlik kamerası ve kabloları, sanayi tipi davlumbaz, havalandırma boruları ve elektrik aksamları yanarken, çıkan ısı ve dumandan dolayı mutfağın duvarları islendi.