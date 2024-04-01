Girne Belediyesi Kent Güvenliği Birimi’nin haftanın yedi günü 24 saat hizmet vermeye başladığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Girne Antik Limanı restorasyonunun tamamlanması ve Girne Belediyesi liman projelerinin hız kazanmasıyla birlikte bölgenin en büyük eksikliği olan güvenlik konusunda 7/24 devriye sistemi hayata geçirildi.

Girne Antik Liman girişine açılan “Kent Güvenlik Birimi” ofisi ile bölgede daha aktif olmaya başlayan ekipler, başta Antik Liman olmak üzere, Girne Belediyesi hudutları içerisinde 7 gün 24 saat esasıyla görev yapacak.