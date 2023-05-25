Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre Kutluay, Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, sol ayak bileğinde kırık teşhisi nedeniyle cerrahi servisinde müşahede altına alındı.
Girne’de iş kazası: 1 yaralı
Girne’de, bir işletmede dağıtımcı olarak çalışan 30 yaşındaki Nihat Kutluay önceki gün, 15 kasa kolayı, bir restoranın deposuna götürdüğü sırada, ayağının kayması sonucu düşerek yaralandı.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre Kutluay, Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, sol ayak bileğinde kırık teşhisi nedeniyle cerrahi servisinde müşahede altına alındı.
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