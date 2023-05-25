Korkmazhan: “Yolsuzlukların Yaşanmadığı Bir Memleket İçin Mücadeleyi Sürdüreceğiz” Korkmazhan: “Yolsuzlukların Yaşanmadığı Bir Memleket İçin Mücadeleyi Sürdüreceğiz”

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre Kutluay, Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, sol ayak bileğinde kırık teşhisi nedeniyle cerrahi servisinde müşahede altına alındı.

 