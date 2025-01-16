Girne’de, mısır tezgâhında oluşan gaz kaçağı sonucu yangın meydana geldi. Yangında tezgâh çalışanı Kübra Köşker (K-24) yüzünden yaralandı.

Polisten yapılan açıklamada, Girne’de Salih Miroğlu Caddesi’nde F.A. (E-52)’ya ait mısır tezgâhında gerekli emniyet tedbirleri alınmaması nedeniyle dün saat 12.30 raddelerinde yangın çıktı.

Mısırların pişmesi için çalışır durumda bırakılan ocağın gaz kaçağı yapması sonucu çıkan yangında, tezgâhta çalışan Köşker yüzünden yaralanarak, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kaldırıldı.

Köşker, hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrasında F.A. tutuklandı.

Polis, yangına ilişkin soruşturmasını sürdürüyor.