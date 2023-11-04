Girne'de bazı bölgelerde pazartesi elektrik kesintisi uygulanacak. KIBTEK açıklamasına göre, pazartesi günü orta ve yüksek gerilim elektrik şebekelerinde yapılacak olan bakım ve onarım çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında; Acapulco Hotel, Çatalköy Sanayi Sitesi ve Elexus Hotel’e elektrik verilemeyecek.