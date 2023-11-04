Duruşma 10 Kasım’a ertelendi Duruşma 10 Kasım’a ertelendi

Girne'de bazı bölgelerde pazartesi elektrik kesintisi uygulanacak. KIBTEK açıklamasına göre, pazartesi günü orta ve yüksek gerilim elektrik şebekelerinde yapılacak olan bakım ve onarım çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında; Acapulco Hotel, Çatalköy Sanayi Sitesi ve Elexus Hotel’e elektrik verilemeyecek.