Girne Belediyesi Trafik Zabıta Birimi ve Zabıta ile Kent Güvenlik Birimi ekipleri, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Polis Genel Müdürlüğü ve İtfaiye tarafından verilen ilk yardım eğitimlerini tamamladı.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre zabıta birimleri aldıkları eğitimle, acil durumlara daha etkili müdahalede bulunabilecek. Eğitimler 14, 17 ve 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleşti.

Girne Belediyesi'nin düzenlediği eğitim programında, zabıta birimleri temel ilk yardım konularında kapsamlı bir eğitim aldı. Eğitim kapsamında; temel yaşam desteği, kalp masajı, suni teneffüs, yaralanmalar ve kanamalar yanında tüp patlamaları, yangın söndürme gibi acil durumlara müdahale teknikleri üzerinde duruldu.

Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimler, teorik bilgilerin yanı sıra pratik uygulamalarla da desteklendi.