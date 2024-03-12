Girne’de alkollü sürücü kazaya neden oldu.

Girne-Alsancak Çevre Yolunda dün meydana kazada Jonathan Ularam Marnda (E-32) 403 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki RV 084 plakalı otomobille batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu önünde seyreden ve trafik ışığında durmak zorunda kalan Mertcan İnan (E-28) yönetimindeki VH 779 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken RV 084 plakalı araç sürücüsü Jonathan Ularam Marnda tutuklandı.

Öte yandan Lefkoşa’da bugün meydana gelen kazada ehliyetsiz ve sigortasız sürücü motosiklet sürücüsüne çarparak yaralanmasına neden oldu.

Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Tayfun Demirbilek (E-24) yönetimindeki UL 863 plakalı araç ile doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, Honda Trafik Işıklarına geldiğinde, tarafında kırmızı ışık yandığı halde durmayarak sağa Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesine doğru dönüşe geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelip tarafında kırmızı ışık yandığı halde durmayarak dikkatsizce batı istikametine doğru seyreden Mustafa Dağlı (E-32) yönetimindeki UK 979 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Mustafa Dağlı, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Acil Serviste müşahede altına alındı. UL 863 plakalı araç sürücüsü Tayfun Demirbilek sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak suçlarından tutuklandı.