Belediyeden yapılan açıklamaya göre Protokol, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ve LAÇ Belediye Başkanı Fırat Ataser tarafından imzalandı. Bir kısmı Girne Belediyesi bir kısmı ise LAÇ Belediye sınırları içerisinde olması nedeniyle yıllardır yatırım yapılamayan Piyade Paşa Caddesi’nin, Girne ve LAÇ Belediyeleri arasında bugün imzalanan protokol ile altyapı ve üstyapı sorunlarının ortadan kaldırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Protokolün amacı, “caddenin yağmur suyu drenaj sistemi başta olmak üzere, su, telefon, elektrik hatları ve yol asfaltlama gibi tüm altyapı ve üstyapı işlerinin düzenlenmesini sağlamak” olarak açıklandı. Protokole göre, yol asfaltlama işlerini Girne Belediyesi üstlenirken, altyapı çalışmaları ise LAÇ Belediyesi tarafından yapılacak.

-Şenkul: “İki belediye iş birliği içinde hareket edecek”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, protokol imza töreninde Piyade Paşa Caddesi ve bölgedeki altyapı sorunlarına dikkat çekti. Piyade Paşa Caddesi’nin hem Girne Belediyesi hem de LAÇ Belediyesi için “ciddi bir sorun” teşkil ettiğini, bölgede yaşayan vatandaşların, özellikle altyapı eksikliğinden kaynaklanan haklı şikayetleri olduğunu ifade eden Şenkul, bu konunun çözülmesi için iki belediyenin iş birliği içinde hareket edeceğini belirtti.

Bu sorunların sadece Piyade Paşa Caddesi ile sınırlı olmadığını, Girne’nin doğusunda da benzer altyapı eksikliklerinin bulunduğunu aktaran Şenkul, bölgedeki coğrafi sınırların belirlenmesinde eski haritalardaki dere sınırlarının esas alındığını ve bu nedenle caddenin bir kısmının Girne, diğer kısmının ise LAÇ Belediyesi'nin yetki alanına girdiğini, bu durumun yetki karmaşasına yol açtığını ifade etti.

Ancak Şenkul, belediyelerin proaktif yaklaşımları sayesinde bu yetki karmaşasının aşıldığını ve iş birliğiyle daha hızlı karar almanın mümkün olduğunu söyledi. Bu iş birliğinin diğer projeler için de bir model olabileceğini belirten Şenkul, altyapı ve üstyapı çalışmalarının eş zamanlı ilerleyeceğini sözlerine ekledi.

-Ataser: “İş birliği yaparak pek çok sorunu aşabiliriz”

Lapta Alsancak Çamlıbel (LAÇ) Belediye Başkanı Fırat Ataser, belediyeler arası iş birliğinin önemine vurgu yaparak, protokolün amacın, belediyelerin iş birliği çerçevesinde birlikte hareket ederek sorunları çözme kapasitesini ortaya koymak olduğunu belirtti.

Ataser, “Bu konuda belediyeler, sadece yollarla ilgili değil, genel konularda da iş birliği yaparak pek çok sorunu aşabileceklerine inanıyor. Hızlı ve etkin çözümler üretebilmek için belediyelerin yetki alanlarının genişletilmesi ve kaynaklarının artırılması gerektiğini her zaman vurguladık” dedi.

Ataser, “Protokolünü imzaladığımız yol belki büyük bir yol değil, ancak bu iş birliğinin ne kadar başarılı yürütülebileceğini göstermesi açısından oldukça değerli. Biz belediyeler olarak bir bütünüz; tüm belediyelerin sorunları, bizim de sorunumuzdur,” şeklinde konuştu.