Polisten verilen bilgiye göre, Girne Polis Müdürlüğü’ne gelen D.E’nin (K-23) şüpheli hareketleri sonucu üzerinde arama yapıldı. Aramada şahsın tasarrufunda yaklaşık 0.5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Bahse konu şahıs ve meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen S.D.(E-25) tutuklandı.

- Polis tarafından aranan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Gazimağusa’da ise, “Kavga ve Rahatsızlık” suçlarından polis tarafından aranan O.K.(E-39), tespit edilip tutuklandığı sırada üzerinde yapılan aramada, bir miktar metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerlerinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan toplam 8 adet kağıt parçası bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.