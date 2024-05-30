Tiyatro Su ekibinin, dernekleşerek ilk olağan genel kurulunu yaptığı, başkanlığa Cenk Gürçağ'ın getirildiği belirtildi.
Dernekten verilen bilgiye göre, Girne Oda Tiyatrosu’nda yer alan genel kurulda divan oluşturularak yönetim kurulu belirlendi.
Esat Varoğlu, İlkşen Atik, Dilek Şeçkin ve Perihan Hulusioğlu’nun yer aldığı divanda başkanlığı Esat Varoğlu yaptı.
Yönetime aday olanlar arasında yapılan seçimle yönetim kurulu, disiplin kurulu ve denetleme kurulunda yer alacak isimler belirlendi.
Dernek organları şu isimlerden oluşturuldu:
Yönetim kurulu:
“Cenk Gürçağ (Başkan); Soner Eminağa (Asbaşkan); İlkşen Varoğlu Atik (Genel Sekreter); Fufaat Futsi (Mali Sekreter); Emine Gürçağ (Genel Koordinatör); Derman Atik (Genel Sanat Yönetmeni); Ömer Kadiroğlu (Basın Yayın Sorumlusu); Özlem Akçal (Arşiv Sorumlusu); Mehmet Saygıer (Envanter Sorumlusu).
Yedek üyeler: “Evren Mercimekçi, Nezahet Sözerim, Haluk Ramon Serhun.
Disiplin Kurulu: Ersin Sargın, Gülten Yüksel, İlde Atik, Cemile Gürçağ (Yedek Üye)
Denetleme Kurulu: Nurçin Tüney, Argun Doğruyol, Gülüşan G. Yıldız, Coşkun Kıraloğlu (Yedek Üye)”