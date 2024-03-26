Girne Tiyatro Su: “Bütün sahteliklere inat tüm gerçekliğimizle 27 Mart’ı kutluyoruz”

Girne Tiyatro Su, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde “İnadına perde, inadına tiyatro, inadına sanat” mesajı verdi.

Girne Tiyatro Su adına mesaj yayımlayarak, 25 yıldır oyun sahnelediklerini anımsatan Derman Atik, “Şu an için olanaklarımız sınırlı olmuş olabilir, sanatın her alanına uzanamamış olabiliriz ama bu tohum bütün devedikenlerine inat büyüyecek” dedi.

Atik, “Bütün sahteliklere inat tüm gerçekliğimizle 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nü kutluyoruz. İnadına perde, inadına tiyatro, inadına sanat” ifadelerine de yer verdi.