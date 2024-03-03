Kazalarda yaralanan olmadı

Girne-Tatlısu Anayolunda dün akşam üstü; Lefkoşa’da ise gece 01.00 sıralarında sürücülerin alkollü içki tesiri altında olduğu iki trafik kazası meydana geldi; kazalarda yaralanan olmadı.

Polis açıklamasına göre Emine Keremoğlu (K-25)dün saat 16.00 sıralarında, Girne-Tatlısu Anayol’unda Turtle Bay Sitesi kavşağı mevkiinde, 188 miligram alkollü içki tesiri altındayken, yönetimindeki PG 672 plakalı salon araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek, site girişindeki kaldırım taşlarına çarptı.

Berkant Orkun Yersel (E-35) de Lefkoşa’da Üsküdar Sokak’ta 94 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki UN 944 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda park halinde bulunan FV 440 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle öne doğru savrulan FV 440 plakalı araç, bir ikametgahı çevreleyen bahçe duvarına çarptı.

Kazalarla ilgili soruşturmalar devam ediyor.