Girne-Tatlısu Anayolu'nun 20-21 km'leri arasında, bugün, 15.00 sıralarında meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Polisin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Artem Dmitriev (E), yönetimindeki VD 695 plakalı salon araç ile Tatlısu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmiş ve o esnada Girne istikametine doğru seyreden Mahmut Yıldız (E-25) yönetimindeki HP 160 plakalı  çift kabin aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

Hristodulidis: "Veto Hakkının Kaldırılmasını Tartışabiliriz” Hristodulidis: "Veto Hakkının Kaldırılmasını Tartışabiliriz”

Kaza sonucu yaralanan VD 695 plakalı araç sürücüsü Artem Dmitriev, HP 160 plakalı araç sürücüsü Mahmut Yıldız ve HP 160 plakalı araçtaki yolcular  Numan Ali (E-25), Bilal Ahmed (E-26) ve Sawer Husen’in (E-30), tedavileri kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde sürüyor. Soruşturma devam ediyor.”