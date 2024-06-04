Girne Özel Eğitim Merkezi'ne yeni yapılan Atatürk Büstü ve oyun parkında açılış töreni ve etkinlik düzenledi.

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, açılış töreni ve etkinliğe okul yönetimi ve bakanlık yetkilileri, elçilik yetkilileri ile okula katkı yapan isimler katıldı.

2023-2024 dönem sergisi ve öğrencilerin gösterilerinin yer aldığı etkinlikler kapsamında, katkılarından dolayı Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği Başkanı Şeniz Berkin ile iş insanları Ahmet Kutlu, Can Aygın ve Ciğdem Ayaz’a plaket takdim edildi.