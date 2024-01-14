Girne Değirmenlik anayolunda, bugün sabah meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Girne istikametine doğru seyreden Nurullah İskender (E-24) yönetimindeki TPA 028 plakalı salon araç ile aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıktı ve bariyerlere çarpıp takla attı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. Soruşturma devam ediyor.