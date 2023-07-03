Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne – Bellapais düzenli minibüs seferlerinin yarın başlayacağını bildirdi.

Şenkul’un yaptığı açıklamaya göre, seferlerin ilk iki haftası ücretsiz yapılacak. Haftanın yedi günü yarım saat ara ile Girne – Bellapais arasında düzenlenecek minibüs seferleri ile, “bölgenin kalkınmasının yanı sıra ülke turizminin daha fazla tanıtılmasının da sağlanması” hedefleniyor.

Girne – Bellapais otobüs seferleri saatleri şöyle:

“Baldöken; 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00. Bellapais; 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30.”