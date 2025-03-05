Girne Belediyesi’nin yeni dönem kursları başlıyor.

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amirliği’ne bağlı Hayat Boyu Öğrenme ve Sosyal Yaşam Merkezi, yazılı bir açıklamayla 2025 yılı için yeni dönem kurslarını duyurdu.

-Çocuklarla felsefe atölyesi

Çocukların düşünme ve sorgulama becerilerini geliştirmeyi amaçlayan felsefe atölyesi, 18 Mart’ta başlayacak. Ayşe Nur Özgen'in eğitmenliğinde gerçekleştirilecek atölye, 3-5 yaş, 6-9 yaş ve 10-13 yaş gruplarına yönelik olacak.

Kurslar, Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde yapılacak. Bilgi, kayıt ve başvuru işlemleri için 0548 899 26 09 numaralı telefon aranabilir.

-Pilates kursu

Sağlıklı yaşam ve fiziksel gelişim için pilates kursu, Burçin Emingil'in eğitmenliğinde salı ve perşembe günleri 17.30 - 18.30 saatleri arasında Leymosun Kültür Evi'nde düzenlenecek. Bilgi, kayıt ve başvuru işlemleri 0392 815 15 08 – 0539 112 63 63 numaralı telefonlardan yapılabilir.

-Temel biçki dikiş kursu

Yasemin Güngör'ün eğitmenliğinde düzenlenecek temel biçki dikiş kursu, salı günleri 09.00 - 11.00 ve perşembe günleri 14.00 - 16.00 saatleri arasında Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Bilgi, kayıt ve başvuru işlemleri için; 0392 815 15 08 – 0539 112 63 63 numaralı telefonlar aranabilir.

-Koza patchwork kursu

Meltem Çelikeri'nin eğitmenliğinde düzenlenecek koza patchwork kursu, pazartesi günleri 10.00 - 12.00 saatleri arasında Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde yapılacak. Bilgi, kayıt ve başvuru işlemleri için; 0392 815 15 08 – 0539 112 63 63 numaralı telefonlara ulaşılabilecek.

-Arjantin tango kursu

İsmail Kırmızı ve Sialka Can'ın eğitmenliğinde düzenlenecek Arjantin tango kursu, salı ve perşembe günleri 19.00 - 20.00 saatleri arasında Leymosun Kültür Evi'nde gerçekleştirilecek. Bilgi, kayıt ve başvuru işlemleri için; 0392 815 15 08 – 0539 112 63 63 numaralı telefonlara ulaşılabilecek.

-Partnerli salsa & bachata kursu

Diba Turgut'un eğitmenliğinde düzenlenecek partnerli salsa & bachata kursu, çarşamba günleri 19.30 – 20.30 saatleri arasında Leymosun Kültür Evi'nde yapılacak. Bilgi, kayıt ve başvuru işlemleri için; 0392 815 15 08 – 0539 112 63 63 numaralı telefonlardan yapılabilir.

-Kafkas halk dansları kursu

Olcay İdigül ve Oğulcan Aksaçlıoğlu'nun eğitmenliğinde düzenlenecek Kafkas halk dansları kursu, cumartesi günleri 16.00 - 17.00 saatleri arasında çocuklar (7-12 yaş) ve 18.00 - 20.00 saatleri arasında yetişkinler (12 yaş ve üzeri) için Leymosun Kültür Evi'nde gerçekleştirilecek. Bilgi, kayıt ve başvuru işlemleri için; 0392 815 15 08 – 0539 112 63 63 numaralı telefonlar aranabilir.

-Zeybek halk dansları kursu

Olcay İdigül ve Oğulcan Aksaçlıoğlu'nun eğitmenliğinde düzenlenecek zeybek halk dansları kursu, cumartesi günleri 17.00 - 18.00 saatleri arasında yetişkinler (12 yaş ve üzeri) için Leymosun Kültür Evi'nde yapılacak. Bilgi, kayıt ve başvuru işlemleri için; 0392 815 15 08 – 0539 112 63 63 numaralı telefonlar aranabilir.