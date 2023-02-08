Girne Belediyesi’nin yardım kampanyası kapsamında oluşturulan teknik kafile, İskenderun’a hareket etmek amacı ile Girne'den ayrıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, iş makineleri ve teknik cihazlarla birlikte, destek ekiplerinin yer aldığı kafile İskenderun’a hareket için Mağusa Limanı’na gidiyor.

Kafilede, toplanan yardım paketlerini taşıyacak 3 adet tır, 2 adet ekskavatör, 1 mobil vinç, 1 teleskop forklift, akustik ses dinleme cihazı ve ekipmanı ile ekipman konusunda teknik ekip, araç bakım onarım teknik ekibi, vinç operatörleri ve Girne Belediye ekipleri yer alıyor.