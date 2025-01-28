Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, aralık ayında başlayan Bellapais Projesi’nde sona yaklaşıldığı belirtti.

Belediye’den verilen bilgiye göre Şenkul, iki aylık kısa bir sürede tamamlanması planlanan ve “Girne Beylerbeyi Köyiçi Elektrik Şebekesinin Yeraltına Alınması ve Çevre Aydınlatma”, “Yağmur Suyu Drenaj Hattı”, “İçme Suyu Borularının Yenilenmesi”, “Telefon Hatlarının Yenilenmesi” ile “Zemin Döşemesi” çalışmalarını kapsayan proje hakkında açıklama yaptı.

Yıllarca sorumluluk alınıp yatırım yapılmayan ve bakımsız bırakılan bir bölgeye hiç çekinmeden ve ‘acaba mı?’ demeden girdiklerine vurgu yapan Şenkul, projenin kısa bir süre sonra tamamlanmasını hedeflediklerini belirtti.

- “Projenin sonuna hızla yaklaşıyoruz”

“Tabelalardan, çardaklardan, karmaşık çiçekliklerden arınan ve kod farkı uzunlamasına eklenen merdivenlerle giderilen köy meydanı; zaten muhteşem olan Bellapais Manastırı'nı bize göre daha da öne çıkardı.” ifadelerine yer veren Şenkul, şöyle devam etti:

“Kent mobilyalarının eklenmesi ve iki büyük ağacın etrafında oluşturulan alana çiçeklerin ekilmesiyle meydan bölümü, bizleri karşılamaya hazır olacak. Bugün itibarıyla köye giriş yolunun zemin döşeme işleri başlıyor. Projenin sonuna hızla yaklaşıyoruz. Her projede olduğu gibi Bellapais projemizde de eksikler, yanlışlar, hoşumuza gitmeyen noktalar olabilir ancak zor şartlar altında kısa sürede tüm altyapıyı hem yeniledik hem de yer altına aldık.”

Şenkul, buna ek olarak tanımsız alanları kamu kullanımına girecek şekilde dönüştürdüklerini, kaçak yapıları yıktıklarını ve bakımsız bölümleri de tadil ettiklerini kaydetti.

“Az konuşup çok iş yapmaya” devam edeceklerini belirten Şenkul, “Çünkü biz, çalışmakla meşgulken bizim yerimize de konuşan çok…” ifadesine yer verdi.