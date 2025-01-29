Girne Belediyesi, yarıyıl tatilinde 5-12 yaş aralığındaki çocuklar için çeşitli etkinlikler planladı.

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, etkinlikler, Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi’ne bağlı Hayat Boyu Öğrenme ve Sosyal Yaşam Merkezi tarafından 4 - 14 Şubat arasında düzenlenecek.

Hayat Boyu Öğrenme ve Sosyal Yaşam Merkezi’nde yer alacak etkinlikler, 20 kişiyle sınırlı olacak.

Kayıt yaptırılması gereken etkinlikler için; 0392 815 1508, 0539 112 6363 numaralı telefonlara ulaşılabilecek.

Etkinlikler şöyle:

"4 Şubat Salı: Cake Pops Atölyesi; 10.00 - 11.00 (5 - 12 yaş)

Bilim Atölyesi: 14.00 - 15.00 (6 - 11 yaş)

7 Şubat Cuma: Çocuklarla Felsefe Atölyesi; 10.00 - 10.45 (5 - 7 yaş), 11.00 - 11.45 (9 - 10 yaş)

Seramik Atölyesi; 14.00 - 15.00 (5 - 11 yaş)

11 Şubat Salı: Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi Ziyareti; 09.00 - 11.00 (7 - 12 yaş). Otobüs hareket saati: 09.00 (Baldöken Otoparkı)

Takı Atölyesi: 13.00 - 14.00 (6 - 11 yaş)

14 Şubat Cuma: Girne Belediyesi Genç Bahçe Ziyareti ve Bitki Köklendirme Atölyesi; 10.00-12.00 (7-12 yaş). Otobüs hareket saati: 10.00 (Baldöken Otoparkı)

Oyun Atölyesi: 14.00-15.00 (6-11 yaş)