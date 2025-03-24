Girne Belediyesi, İkinci Bahar Programı üyelerine Yeşilırmak gezisi düzenliyor.

Belediyeden verilen bilgiye göre, 19 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek Yeşilırmak gezisi, katılımcılara doğayla iç içe keyifli bir gün yaşatmayı amaçlıyor.

İkinci Bahar Programı'na kayıtlı üyeler için düzenlenen geziye katılmak isteyenler için otobüsler, 19 Nisan günü saat 10:00'da Baldöken Otoparkı'ndan hareket edecek.

Detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak için 0533 870 20 10 veya 0533 870 99 92 numaralı telefonlardan Girne Belediyesi ile iletişime geçilebilecek ve ayrıca gezi davetiyeleri Girne Belediyesi’nden temin edebilecek.