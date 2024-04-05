Girne Belediyesi, "Ramazan-ı Şerif iftar yemeği" düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ramadan Cemil Meydanı'nda yer alan ve yaklaşık 750 kişinin katıldığı iftar yemeğine, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, CTP Girne Milletvekili Ongun Talat, Girne Belediye Meclis Üyeleri, siyasi parti üyeleri, Girne bölgesi muhtarları, Girne bölgesi Din İşleri Başkanlığı görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, gecenin sonunda katkılarından dolayı Merit International Oteller Grubu Sosyal İşler Kordinatörü Mine Gürses’e plaket taktim etti.