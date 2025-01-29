Girne Belediyesi Çoksesli Çocuk ve Gençlik Korosu yeni dönem kayıtları başladı.

Girne Belediyesi Kültür-Sanat Birimi'nden verilen bilgiye göre, Çoksesli Çocuk ve Çoksesli Gençlik Korosu 9 - 11 yaş grubu için çocuklar ve 12-17 yaş grubu için gençler arasında yetenekli sesleri bir araya getirmeyi hedefliyor.

Koroya katılmak isteyen genç yeteneklerin son başvuru tarihi 17 Şubat Pazartesi olarak açıklanırken, başvuruların Girne Belediyesi yeni belediye hizmet binasındaki Kültür - Sanat Bölümü'ne yapılması gerektiği belirtildi.

Ön kayıt yaptırmak ve detaylı bilgi almak isteyenlerin 650 01 00 ve ya 0533 849 89 47 telefon numarasına ulaşması gerektiği bildirildi.