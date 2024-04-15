Girne Belediyesi, çocuk ve gençlik korosu kuruyor.

Ertuğruloğlu, Newcastle Üniversitesi İle GAÜ Siyasal Bilimler Fakültesi Öğrencilerini Ayrı Ayrı Kabul Etti Ertuğruloğlu, Newcastle Üniversitesi İle GAÜ Siyasal Bilimler Fakültesi Öğrencilerini Ayrı Ayrı Kabul Etti

Belediyeden verilen bilgiye göre, Çoksesli Çocuk Korosu'na 9-11 yaş grubu çocuklar, Çoksesli Gençlik Korosu'na ise 12-17 yaş grubu gençlerden başvuru kabul edilecek.

Koroya 26 Nisan Cuma gününe kadar Girne Belediyesi Yeni Belediye Hizmet Binası/Kültür - Sanat Bölümü'ne başvuru yapılabilecek.

Ön kayıt yaptırmak ve detaylı bilgi almak isteyenler 650 01 00 veya 0533 849 89 47 telefon numarasına ulaşması gerekiyor.