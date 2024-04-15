Girne Belediyesi, çocuk ve gençlik korosu kuruyor.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Çoksesli Çocuk Korosu'na 9-11 yaş grubu çocuklar, Çoksesli Gençlik Korosu'na ise 12-17 yaş grubu gençlerden başvuru kabul edilecek.

Koroya 26 Nisan Cuma gününe kadar Girne Belediyesi Yeni Belediye Hizmet Binası/Kültür - Sanat Bölümü'ne başvuru yapılabilecek.

Ön kayıt yaptırmak ve detaylı bilgi almak isteyenler 650 01 00 veya 0533 849 89 47 telefon numarasına ulaşması gerekiyor.