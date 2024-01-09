Girne Belediyesi Antik Liman ile Bandabulya arasında kalan alanda su alt yapı çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, bölgedeki su borularında patlak nedeni ile başlatılan çalışmaların, genişletilerek etaplar halinde tamamlanması hedefleniyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla tüm bölgedeki su altyapısının yenilenmesi planlanıyor.

Yapılan çalışmalara ek olarak bölgedeki zemin döşemesinin, Antik Liman Projesi kapsamında kullanılan zeminin aynısı ile değiştirilmesi sonucunda, tüm bölgenin benzer doku ve karaktere sahip olması hedefleniyor. Bölgede yapılacak aydınlatma çalışmaları ile de gerek cazibe, gerekse güvenlik açısından bölgenin geliştirilmesi hedefleniyor.

-Şenkul: “Yeni Girne’yi birlikte inşa edeceğiz”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, bölgede yaşayan vatandaşların, çalışmaların tamamlanmasına kadar Baldöken Otoparkını ücretsiz olarak kullanabileceğini kaydetti.

Şenkul, Girne’nin gelecekteki turizm ve eğlence bölgesi olarak gördüğü alanda su borularındaki patlaklar sebebi ile mecburi olarak başlanılan çalışmaların etaplara bölünerek devam edeceğini kaydetti.

Etaplara bölmedeki amaçlarının, hızlı bir şekilde çalışarak o bölgedeki ev ve iş sahiplerini en az şekilde mağdur etme hedefi olduğunu söyleyen Şenkul, bu süre zarfında bölgede kalan vatandaşların Baldöken otoparkını ücretsiz olarak kullanabileceğini belirtti.

-“Antik liman ile aynı zemin kullanılacak”

Şenkul, değişen su borularına ek olarak zemin döşemesinin de değiştirilerek, Antik Liman projesinde kullanılan zemin döşemesinin bu bölgeye uygulanacağına ve bunun sonucunda Antik Liman ve arka sokakların aynı karaktere sahip olacağını kaydetti.

Eş zamanlı olarak bölgenin aydınlatılması için de çalışma başlatılacağına vurgu yapan Şenkul, “Girne’nin bize göre en özel bölgesini ışıl ışıl yaparak hem cazibesini hem de güvenliğini artıracağımızı düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.

-“Kordon Boyu Projesi kısa bir süre zarfında başlayacak”

Bu projeye ek olarak Kordon Boyu Projesine de çok kısa sürede başlanacağı bilgisini veren Şenkul, “Dome Hotel yanından başlayıp Dallas büfenin yanında sonlanacak proje ile önümüzdeki turizm sezonuna yenilenmiş, ışıl ışıl, modern tuvaletleri, kent güvenlik merkezi olan bir Kordon Boyu ile gireceğiz.” dedi.

Yeni yıl ile ilgili projelere de değinen Şenkul, “Ramadan Cemil Meydanı ve Ziya Rızkı Caddesi’ni düzenleyerek yeni Girne’yi birlikte inşa edeceğiz” mesajı verdi.