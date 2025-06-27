Girne-Alsancak anayolu üzerinde dün gece geç saatlerde meydana gelen trafik kazasında 81 yaşındaki Fuat Zorali yaşamını yitirdi.
Polis Basın Subaylığı'nın olaydan sonra yaptığı açıklama şöyle:
"Ölümle Neticelenen Trafik Kazası:
26.06.2025 tarihinde, saat 23:10 sıralarında, Girne - Alsancak Anayolu’nun 4-5'inci kilometreleri arasında, Fuat ZORALİ (E-81), yönetimindeki FD 283 plakalı araç ile Alsancak istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun güney kısmında bulunan kaldırıma çarptıktan sonra, yaklaşık 3 metre derinliğinde dere yatağına düşerek takla atmıştır. Kaza sonucu araç sürücüsü Fuat ZORALİ olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir."