Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Beste Oymen, süt ve süt ürünü tüketiminin teşvik edilmesi; üretimde sürdürülebilir, yenilikçi ve güvenli mekanizmaların kurulması; süt üreticileri ve endüstrisinin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Oymen, Dünya Süt Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oymen, Dünya Süt Günü'nün, sütün yeterli ve dengeli beslenmedeki önemi; süt sektörünün ekonomiye ve toplumsal yaşama katkısı; sorunların tespiti ve çözüm yollarıyla sürdürülebilir üretim konularına dikkat çekmek ve süt tüketimin artırılması amacıyla her yıl 1 Haziran’da kutlandığını kaydetti.

-"Süt insanoğlunun beslenmesinde vazgeçilmez bir öneme sahip"

Dünyada en çok üretilen ve en değerli tarım ürünlerinden birisi olan sütün, insanoğlunun beslenmesinde vazgeçilmez bir öneme sahip olduğuna işaret eden Oymen, şöyle devam etti:

“Süt, içerdiği yeterli ve dengeli protein, yağ, karbonhidrat, kalsiyum, vitamin ve mineraller nedeniyle temel gıda maddeleri içerisinde en ön sıralarda yer alıyor. Süt kimyasal bileşenleri ile mikroorganizma gelişimi için uygun bir gıda maddesi olduğundan sağımın hijyen koşullarının uygulandığı bir ortamda gerçekleştirilmesi ve gıda mühendislerinin üretimden tüketime kadar her aşamada yer alması gerekir. Ayrıca üretim yapılan yere ulaştırılana kadar sütün uygun dereceye hızla soğutulması ve soğuk zincir bozulmadan taşınması oldukça önemlidir. Sütün bozulmadan korunması ve tüketiciye sağlıklı bir şekilde ulaştırılabilmesi için pastörizasyon ve UHT şartlarında işlenmeli ve uygun şekilde ambalajlanmalıdır.”

Yüksek enflasyon ile sürekli artan yem, enerji ve işçilik fiyatlarının üreticilerin finansal sorunlar yaşamasına sebep olduğuna işaret eden Oymen, değişen iklim koşullarının da, hayvan refahını ve süt verimini olumsuz etkilediğini kaydetti.

-"Çoğu insan temel bir gıda olan süte dahi erişemez hale geldi"

Bu sebepler nedeniyle süt ve süt ürünlerinin fiyatlarının da diğer gıda ürünleri gibi arttığını ve çoğu insanın temel bir gıda olan süte dahi erişemez hale geldiğini belirten Oymen, üretimdeki dalgalanmalardan kaynaklanan fiyat değişimlerini düzenlemek için yapılması gerekenleri ise şöyle sıraladı:

-Yapılması gerekenler

"Kaliteli süt üretimi için süt üreticisi ve süt endüstrisi, kapsamlı politikalarla desteklenmeli ve kırsal kalkınmaya önem verilmeli, Süt üreticilerinin bir araya gelmesini sağlayacak teşvikler oluşturulup, kooperatifler desteklenmeli, Süt ve ürünlerindeki denetim artırılmalı, kayıt dışı üretime ve satışa izin verilmemeli, Süt üreticilerine verimli ve sürdürülebilir üretim teknikleri konusunda eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulmalı, Süt ve süt ürünlerinin kalitesini belirleyen; hayvan sağlığı, hayvan refahı ve halk sağlığı hizmetleri, işletme şartları, sağım hijyeni, üretim, işleme, depolama ve pazarlama aşamaları dikkatle takip edilmeli ve göz ardı edilmemeli, Süt ve süt ürünleri ihracatına yönelik teşvik ve destekler artırılmalı, pazarda süt ve süt ürünlerinin daha fazla yer edinmesi sağlanmalı, Karbon ayak izini azaltan, su tüketimini minimize eden ve atıkları değerlendiren uygulamalar geliştirilmeli, Atıkların hammadde olarak kullanıldığı, döngüsel ekonomi modellerine geçiş yapılmalı.”

Oymen, yeterli ve güvenilir gıdaya erişimin bir insan hakkı olduğuna da dikkat çekerek, yeterli, sağlıklı, besleyici ve güvenli süte ulaşmak dileğiyle süt gününü kutladı.