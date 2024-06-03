Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da aracında uyuşturucu bulunan 25 yaşındaki İranlı öğrenci Saba Ghaneshırazı bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Sıla Topbaş zanlı hakkındaki iddiaları aktardı. Polis, Lefkoşa’da 31 Mayıs 2024 tarihinde saat 17.00 sıralarında tehlikeli sürüş yaptığı için durdurulduğunu söyledi. Polis, zanlının aracında yapılan aramada metal öğütücü içerisinde bir gram hintkeneviri olduğu düşünülen madde ele geçirildiğini açıkladı. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, ele geçirilen maddenin analize, öğütücünün ise parmak izi inceleme şubesine gönderildiğini ifade etti. Polis memuru, zanlının uyuşturucu maddeyi nereden ve kimden temin ettiğinin araştırıldığını ve beklenen analiz ve parmak izi inceleme sonuçları olduğunu belirterek, 5 gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.