

George Orwell, İngiliz nümizmatik tarihinde yerini almak üzere. Kraliyet Darphanesi, ünlü anti-otoriter yazarın ölümünün 75. yıldönümü vesilesiyle, hayatını ve eserlerini onurlandırmak amacıyla yeni bir 2 sterlinlik (86,17 Türk Lirası) madeni para çıkarıyor.

Madeni paranın arka yüzünde, "1984" adlı eserinden ilham alınarak tasarlanmış dikkat çekici bir tasarım yer alıyor. Merkezde, Büyük Birader'in ünlü gözetimini simgeleyen ve "Büyük Birader seni izliyor" sloganını çevreleyen göz biçimindeki bir kamera merceği tasviri bulunuyor. Madeni paranın kenar yazısında ise Orwell'in gerçekliğin manipülasyonu üzerine olan düşüncelerine bir gönderme olarak şu sözler yer almakta: "Gerçek vardı ve gerçek olmayan vardı."



Kraliyet Darphanesi Hatıra Parası Direktörü Rebecca Morgan, "George Orwell'in eserleri nesilleri etkiledi ve en ünlü eserleri, ilk yayımlandığı tarihten onlarca yıl sonra bugün hala incelenmekte," diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Bu eşsiz tasarımı koleksiyoncular ve Orwell'in eserlerinin hayranlarıyla paylaşmaktan ve 20. yüzyılın dünyaca ünlü yazarlarından birine saygı duruşunda bulunmaktan mutluluk duyuyorum."



Orwell'in eserleri, özellikle de kurgusal olmayan eserleri, yoksulluk içinde yaşadığı ve İspanya İç Savaşı'nda gönüllü olarak görev yaptığı dönemin gerçek yaşam deneyimleriyle şekillendi. İktidar, sınıf ve topluma ilişkin derin içgörüleri hâlâ etkisini sürdürmekte, bu nedenle hem edebiyat hem de siyaset alanında önemli ve güncel bir figür olmaya devam etmekte.



İngiltere, diğer birçok ülkeyle birlikte nakit para kullanımında bir düşüş olsa da, 2 sterlinlik madeni para özellikle koleksiyoncular arasında popüler. İki renkli madeni para, piyasaya sürüldüğü 1998 yılından bu yana William Shakespeare, Jane Austen ve J.R.R. Tolkien gibi edebi ikonlara saygı duruşu içeren 50'den fazla farklı tasarıma sahip oldu.

