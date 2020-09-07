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Gene batırdınız, gene beceremediniz

Derviş Gezer
Türkiye

Derviş Gezer

07 Eylül 2020, 04:01

Hiç mi birşey düzgün yapılamayacak?

Hiçbirşey mi eli yüzü düzgün olmayacak?

Nasıl bir işbilmezlik bu!

Nasıl bir beceriksizlik!

İnsan aklı almıyor.

Halk Kıbrıs’ta yaşıyor.

Peki siz nerede yaşıyorsunuz?

Mars’ta mısınız, Satürn’de misiniz?

Beyler 2020’deyiz.

Pandemi var.

Ekonomik kriz var.

Duyuyor mu kulaklar?

*****

Aylardır kontrolu, denetimi yapın diyor millet.

Aylardır yan gelip oturdunuz.

Ortada ne denetim var, ne kontrol.

Aylardır Pandemi Hastanesi diye bağırıyor herkes.

Hala ortada Pandemi Hastanesi yok.

Alın işte.

Kontrol edemediniz açılımı.

Başladı yerel vakalar.

Okulları da açamayacaksınız zaten.

Karar makamıymış oturduğunuz koltuklar!

Hadi ordan.

Olsa olsa caka makamıdır sizin için.

*****

Peki şimdi ne yapacaksınız?

Karantinayı 7 gün yaptınız.

3 günlükler ne olacak?

Onları kontrol mu edeceksiniz?

Sahi siz kontrol nedir bilir miydiniz?

Siz denetim nedir haberiniz mi varmış?

Ev karantinasını hallettiniz ya!

3 günde kim, nerede , ne yapacakmış?

Yürüyün gidin Allahaşkına.

Şimdi siz CB’yi bile ertelemeyi hayal ediyorsunuzdur.

Hani dibe vurdunuz ya!

Hani Akıncı erken yapalım aman dikkat demişti ya!

Hani siz de bir ağızdan “yohhhh” demiştiniz ya!

*****

Alimallah bu kaosta bir de bunu yapmaya kalkın.

Var ya bu küçümsediğiniz halk.

Bu halk gökkubbeyi yıkar başınıza.

Şimdiden söyleyelim de haberiniz olsun.

Hem hiçbir hava kesmeyeceksiniz.

Hem “ben dediydim” masalı okuyacaksınız.

Bir hava olmaz sizden.

Ölü gözünden yaş hikayesinden betersiniz.

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