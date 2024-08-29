Gençlik Dairesi Müdürü Hüseyin Ozanoğlu, Kantara Gençlik Kampı'nın iyileştirileceğini ifade etti.

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı'na bağlı Gençlik Dairesi'nden verilen bilgiye göre, dün sabah Kantara Gençlik Kampı’nı ziyaret eden Ozanoğlu, ziyareti ile ilgili yaptığı açıklamada, bazı eksiklikler dışında gençlerin kamptan memnun olduğunu görmenin memnuniyet verici olduğunu, kamp alanın daha da iyileştirilmesi için ellerinden geleni yapmaya çalışacaklarını dile getirdi.

Kamp şefleri, eğitim liderleri ve gençlerle de görüşen Ozanoğlu, kampın yemekhanesinde gençlerle sohbet etti, gençlerin kamp alanı ve aktivitelerle ilgili düşüncelerini dinledi, kamp şefleriyle kampın daha da iyileştirilmesi konusunda bilgi alışverişinde bulundu.