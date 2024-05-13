Güney Kıbrıs’taki göçmen örgütleri ve kendilerini “işgal altındaki belediyeler” olarak nitelendiren belediyelerin, göçmen kökenli yeni nesillerin, ata topraklarında yaşanmışlıklara dair tecrübe kazanması ve bu yerlerin unutulmaması amacıyla KKTC’ye gezi düzenlediği belirtildi.

Alithia gazetesi “Topraklarımıza Sırtlarını Dönmüyorlar” başlıklı haberinde, yeni nesil gençlerin, Kuzey’deki önemli yerlerle ata topraklarındaki yaşanmışlıklar konusunda tecrübe kazanması ve bu yerleri unutmaması amacıyla KKTC’ye gezi düzenlediklerini yazdı.

Bu tür gezilere yönelik ilk adımın, 2012-2016 yılında sözde “Girne Belediyesi” tarafından atıldığını yazan gazete, 21 Nisan 2024 tarihinde Gazimağusa’ya bağlı “Prastio” (Dörtyol) köyüne gezi düzenlendiğini, gezi kapsamında Saint Barnabas, Salamis Harabeleri, Gazimağusa surlar içi ve kapalı Maraş gibi yerlerin gezildiğini belirtti.