Gemikonağı’nda dün gece Güzelyurt Polis Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu madde bulundurduğu ve olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 5 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 20.00 sıralarında yapılan operasyonda, M.B.(K-25) yaklaşık 0,7 gram ağırlığındaki hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi, Ç.B.A.(K-21) ve Ş.D.’ye (K-24) verdiği sırada suçüstü tespit edildi.

M.B.’nin üzerinde, evinde ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen D.Ö.’nün (E-27) evinde yapılan aramalarda ise; 26,5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde, içerlerinde uyuşturucu madde olan 3 öğütücü, 1 hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 4 bin TL nakit para bulundu.

Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan F.A.’nın (E-20) tutuklandığı, uyuşturucu maddeler ve paranın emare olarak alındığı ve olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

- Ozanköy’deki bahis ofisinde çalışanın yaptığı hırsızlık tespit edildi, çalışan tutuklandı

Ozanköy’deki bir bahis ofisinde çalışan M.D.’nin (E-20) iş yerinde hırsızlık yaptığı tespit edildi, şahıs tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, 29 Eylül’de meydana gelen olayda söz konusu şahsın bahis ofisine gelen bir müşteriden para almadan sisteme 231 bin 750 TL tutarında oyun işleyip, oyun oynamasını sağladığı belirtildi.

Açıklamada, ayrıca, çalışanın müşteriye kasadan 4 bin 200 TL nakit para verdiği, böylece toplamda 235 bin 950 TL parayı çaldığı tespit edildiği, polis tarafından yürütülen soruşturmada şahsın tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

- Durakta bulduğu telefonu çalmaya çalışan şahsa tutukluluk

Karaoğlanoğlu’ndaki bir otobüs durağında salı günü bulduğu cep telefonunu, dün Girne’deki bir mağazaya satmaya çalışan şahıs tutukladı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, unutulan cep telefonunun çalınmasıyla ilgili yürütülen ileri soruşturmada zanlı olarak görülen N.A.(E-50) satış esnasında tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.

- Ülkede izinsiz ikamet eden bir kişi tespit edildi

Polis ekipleri tarafından dün ülke genelinde yapılan denetimlerde ikamet izni olmadığı halde ülkede ikamet eden bir kişi tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, şahsın tutuklanarak, aleyhinde yasal işleme gidildiği bildirildi.