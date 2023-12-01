Bir kişi yoğun bakımda tedavi görüyor

Gemikonağı’nda dün akşam kaza meydana geldi.

Kaza sonucu ağır yaralanan yaya Kübra Türkmen, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, dün saat 20:20 raddelerinde Gemikonağı’nda Ecevit Caddesi üzerinde yönetimindeki HN 090 plakalı salon aracı ile Doğu istikametine doğru seyreden Hüseyin Köksallar (E-66) Adil Petrol İstasyonu önlerine yaklaştığı sırada dikkatsizliği sonucu yolun Kuzeyinden Güneyine doğru yaya olarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan Kübra Türkmen’e (K-20) çarptığı kaydedildi.

Kaza sonucu ağır yaralanan yaya Kübra Türkmen’in, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan ilk muayenesine müteakip sağ ayağında kırık, göğüs kafesinde kırık, sağ kalçada kırık ve dalakta yırtık teşhisi ile yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, HN 090 plakalı araç sürücüsü Hüseyin Köksallar’ın tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.