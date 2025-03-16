Geleceğin sanatçısı Nil Soykara'nın ilk kişisel sergisi açıldı.

Otuz eserden oluşan “Barış Çığlığı” sergisi Rüstem Kitabevi sergi salonunda yer alıyor.

Küratörlüğünü ve sanat eğitmenliğini Luna Tülay Okan’ın yaptığı sergi 22 Mart Pazar gününe kadar ziyaret edilebilir.

Kara kalem ve aquarel kalem tekniklerinin yanı sıra yağlıboya ve pastel boya gibi çeşitli tekniklerle oluşturulmuş serginin Soykara’nın sanat dilinde yaptığı bir barış çağrısı ve “savaşa hayır’ söylemi olduğu kaydedildi.