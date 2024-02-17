GEÇİTKALE'DE KONCE KONFEKSİYON AÇILDI

Ergün Yahat

Geçitkale-Serdarlı belediyesine bağlı Geçitkale beldesinde genç girişimci Konce Şahin tarafından Konce konfeksiyon Belediye başkanı Halil Kasım, millet vekilleri Resmiye Eroğlu Canaltay, Şifa Çolakoğlu ve Teberrüken Uluçay tarafından açıldı.

Belediye Başkanı Halil Kasım yaptığı konuşmada, belediyenin kadın girişimcilere verdiği destek ve gelişmekte olan Geçitkale beldesine belediye olarak katkılarının artarak devam edeceği belirtti. Konce Şahin ise konuşmasında belediye başkanı Halil Kasım ve milletvekililleri ve katılımcılara, emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.