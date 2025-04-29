Sürat, kaza sebepleri ve rapor edilen suçlar arasında ilk sırada

Trafik denetimlerinde, 183 araç trafikten men edilirken, 8 sürücü ise tutuklandı

KKTC’de geçen hafta meydana gelen 80 trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı. Sürat, kaza sebepleri ve rapor edilen suçlar arasında ilk sırada yer aldı. Trafik denetimlerinde ise 183 araç trafikten men edilirken, 8 sürücü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 21-27 Nisan tarihlerini kapsayan süre içerisindeki 80 trafik kazasının, 2’si ölümle, 21’i yaralanmayla, 57’si hasarla sonuçlandı. Ölümle neticelenen kazalarda 3 kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda 28 kişi yaralandı.

Kazaların, 26’sı süratli araç kullanmak, 18’i kavşakta durmamak, 17’si dikkatsiz sürüş yapmak, 12’si yakın takip, 7’si diğer etkenlerden oluştu. Toplam hasar miktarının 5 milyon 126 bin 118 TL olduğu kazaların, 31’i Lefkoşa’da, 25’i Girne’de, 16’sı Gazimağusa’da, 5’i Güzelyurt’ta, 3’ü İskele’de meydana geldi.

-Denetimlerde kontrol edilen 14 bin 147 sürücünün 2 bin 446’sı rapor edildi

Aynı dönemde ülke genelindeki trafik denetimlerinde toplam 14 bin 147 araç sürücüsü kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen 2 bin 446 sürücü rapor edildi ve aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 183 araç trafikten men edilirken, 8 sürücü ise tutuklandı. Sürücülere en fazla süratten ceza verilen suçların dağılımı şöyle:

“Sürat (889), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak (245), Mobil Araç İle Tespit Edilen Sürat Suçları (212), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak (185), Emniyet Kemeri Takmadan Araç Kullanmak (116), Muayenesiz Araç Kullanmak (63), Alkollü İçki Tesiri Altında Araç Kullanmak (53), Dikkatsiz Sürüş (52), Sürüş Esnasında Cep Telefonu Kullanmak (46), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak (44), Aracın Camlarına Görüşü Engelleyici Cam Filmi Yapıştırmak (31), Tehlikeli Sürüş (25), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak (20), Işık Kurallarına Uymamak veya Yetersiz Işıkla Araç Kullanmak (20), Trafik Işıklarına Uymamak (12), Yolcu Taşıma "T" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak (10), Özel Eşya Taşıma "B" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak (8), Koruyucu Başlık Takmadan Motosiklet Kullanmak (3), Diğer trafik suçları (624).