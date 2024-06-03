KKTC’de geçen hafta zararın 1 milyon 104 bin 435 TL olduğu 10 yangın ve 28 özel servis olayı meydana geldi.

PGM İtfaiye Müdürlüğü’nün 27 Mayıs-2 Haziran dönemini kapsayan raporuna göre, yangıların 4’ü Gazimağusa, 2’si Güzelyurt’ta yaşanırken 1’er yangın da İskele, Geçitkale, Dipkarpaz ve Vadili’de meydana geldi.

Raporda yangınların muhtemel sebepleri “Elektrik kaynaklı kısa devre; söndürülmeden atılan sigara izmariti; kişi ya da kişiler tarafından yakma; elektrik trafosundan düşen kıvılcımların kuru otları tutuşturması; ocak üzerindeki tencerede unutulan yağın ısınıp alevlenmesi ve aracın fren balatalarının ısınarak alevlenmesi” olarak sıralandı.

Özel servis olaylarının nedenleri ise raporda “Derin kuyuya düşen, aracın motor bölümünde ve ağacın üzerinde mahsur kalan kedilerin kurtarılması; yangına karşı tedbir alınması; hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması; özel görev ve yangın eğitimi verilmesi” şeklinde yer aldı.