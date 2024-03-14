Güney Kıbrıs’tan Gazze’ye deniz yoluyla insani yardım gönderilmesi girişiminin başlamasının ardından AB Komisyonunun adaya 5 uzman gönderdiği bildirildi.

Politis ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’tan yola çıkan insani yardım gemisinin dün akşam saatlerinde Gazze yolunu yarılamış olduğunu, AB uzmanlarının ise Güney Kıbrıs’ta bulunduklarını yazdı.

Gazete, AB Komisyonu İnsani Yardımlar Sözcüsü Balazs Ujvari’nin dün yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’a üçü sivil koruma, biri de ulaşım olmak üzere beş uzman gönderdiklerini söylediğini aktardı. Ujvari, önümüzdeki günlerde başka uzmanların da Güney Kıbrıs’a gönderilmesinin düşünüldüğü ifade etti.

Gazete, deniz yoluyla yardım operasyonuna katılan ülkelerin dışişleri bakanlarının ise dün akşam telekonferans yoluyla bir görüşme yaptıklarını, görüşmede operasyonun ilerleyişi ve atılacak adımların ele alındığını vurguladı.

Yaklaşık 200 ton yardım malzemesi taşıyan “Open Arms” gemisinin ise yoluna sorunsuz devam ettiğini ve dün akşam üzeri Gazze deniz yolunu yarıladığını belirten gazete, Gazze’de deniz kenarında platform inşası sürecinin de ilerlemekte olduğunu aktardı.