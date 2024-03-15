Gazze’ye yaklaşık 500 ton insani yardım malzemesi taşıyacak olan “Jennifer” adlı ikinci geminin, Larnaka Limanı’ndan yola çıkmaya hazır olduğu bildirildi.

Politis gazetesi, Gazze’ye yaklaşık 200 ton insani yardım malzemesi götürmek için önceki gün Larnaka Limanı’ndan yola çıkan “World Central Kitchen” adlı örgüte ait “Open Arms” isimli geminin ise Gazze’ye yapılan geçici yüzer platforma demirlemeye hazır olduğunu yazdı.

Gazete, ikinci geminin bugün yola çıkmasının beklendiğini ve 80 metre uzunluğundaki geminin, “Gine-Bissau” bandıralı olduğunu ve Rodos’tan geldiğini kaydetti.

Gemiye yüklenecek insani yardım malzemelerinin uçakla Larnaka Havalimanı'na getirildiğini ve oradan da Larnaka Limanı’na taşındığını yazan gazete, malzemeler arasında şeker, un, makarna, konserveler ve süt bulunduğunu belirtti.

Haberde, gemiye İsrail’deki uzman personel tarafından idare edilen bir tarayıcı yerleştirildiği ifade edildi.

Gazete, bugün yola çıkması beklenen geminin yaklaşık 36 saat içerisinde Gazze’ye varacağını ve burada, “Open Arms” gemisindeki malzemeler boşaltılana kadar bekleyeceğini yazdı.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi ise deniz yoluyla yardım operasyonuna katılan ülkelerin dışişleri bakanlarının önceki akşamki telekonferans görüşmesinin ardından ortak açıklama yaptıklarını bildirdi.

Gazete, ortak açıklamada Güney Kıbrıs, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İngiltere, Katar ve Avrupa Komisyonu’nun, Gazze’ye insani yardım götürülmesiyle ilgili çabaların güçlendirilmesi için katkı koymaya devam edeceklerinin kaydedildiğini yazdı.

Haberde, dışişleri bakanlarının 18 Mart itibarıyla üst düzey yetkililerini Güney Kıbrıs’a gönderecekleri ve bu yetkililerin gerek insani yardım koridorunun aktifleştirilmesi gerekse ABD’nin, büyük miktardaki insani yardımların ulaştırılmasını sağlayacak geçici iskele kurulmasına yönelik askeri planının hayata geçirilmesi için istişarelerde bulunacağı belirtildi.