Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in, Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) Partisi Genel Başkanlığından istifa ettiği bildirildi.

Pakistan Enformasyon ve Yayın Bakanı Marriyum Aurangzeb, X sosyal medya platformundan, Başbakan Şerif'in istifasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Şahbaz Şerif'in, parti liderliğini abisi ve eski başbakan Navaz Şerif'in üstlenmesi için görevinden istifa ettiği belirtildi.

- Pakistan'daki seçimler

Pakistan'da Ulusal Meclis ve Eyalet Meclisleri için 8 Şubat'ta düzenlenen seçimleri, eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) destekli bağımsız milletvekilleri birinci, PML-N ise ikinci sırada tamamlamıştı.

Ardından 3 Mart'ta mecliste yapılan oylamada, PML-N Başkanı Şahbaz Şerif, geçerli oyların 201'ini alarak ikinci kez başbakan seçilmişti.