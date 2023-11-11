Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasındaki hükümetler arası zirvenin ilki, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis başkanlığında, iki ülkenin bakanlar kurulu üyelerinin katılımıyla da dün Atina’da gerçekleştirildi.

Gazze’deki savaş ile genel olarak Orta Doğu’daki krizin de toplantıda ele alındığını yazan Haravgi gazetesi, Hristodulidis’in yaptığı açıklamada, bu gelişmelerin ve Orta Doğu’daki genel istikrarsızlık ortamının Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ı doğrudan etkilediğini söylediğini iletti.

İki ülkenin problemin parçası olmadığını, ancak çözümün bir parçası olabileceğini ifade eden Hristodulidis, iki ülkenin bölgede güvenlik ve istikrar unsuru olarak hali hazırda önemli faaliyet ve temaslarda bulunduklarını, ayrıca krizin yatıştırılması ve insani ihtiyaçların karşılanması için elle tutulur çözümler sunduklarını söyledi.

Bu çerçevede, Rum kesiminin Gazze’ye denizden insani yardım sağlama koridoru oluşturulması konusundaki inisiyatifine atıfta bulunan Hristodulidis, sözlerinin devamında Yunanistan Başbakanı Miçotakis’e, Yunanistan’ın bu inisiyatife katılmaya ve katkıda bulunmaya hazır olmasından ötürü teşekkür etti.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ise konuşmasında Orta Doğu’daki krize değinerek, Hristodulidis’i denizden yardım koridoru oluşturulması girişiminden ötürü kutlayarak, teknik koşulların çözüme kavuşması halinde Yunanistan’ın buna fiili olarak katkıda bulunmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Miçotakis buna paralel olarak Yunanistan’ın, uluslararası insan hakları hukuku çerçevesinde İsrail’in meşru müdafaa hakkı, Hamas’ın terör örgütü olarak Filisitn halkından ayrı tutulması ve sürdürülebilir iki devletli çözümle ilgili tezlerini de yineledi.

Açıklamasında yapılan görüşmelerden Orta Doğu’daki gelişmelerin eksik olamayacağını ifade eden Miçotakis, Yunanistan ile Güney Kıbrıs’ın, uluslararası insan hakları hukuku çerçevesinde İsrail’in meşru müdafaa hakkını desteklediğini yineledi.

Hamas’ı ve Hamas’ın faaliyetlerini Filistin halkı ve liderliğinden ayrı tuttuklarını da ifade eden Miçotakis, rehin tutulan kişilerin kayıtsız şartsız serbest bırakılmasından yana olduklarını aynı zamanda özellikle kadınlar ve çocuklar olmak üzere sivilleri desteklemek istediklerini söyledi.

Bölgeyle coğrafi yakınlıkları bulunduğunu ve Kıbrıs’ın özellikle yakın olduğunu ifade eden Miçotakis, nihai çözümün siyasi bir çözüm ve sürdürülebilir iki devletli çözümden başka bir şey olamayacağını sözlerine ekledi.

-İnsani koridorda teknik zorluklar

Alithia gazetesi ise “İnsani Koridorda Teknik Zorluklar” başlıklı haberinde, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Gazze’deki siviller için Güney Kıbrıs üzerinden bir insani koridor oluşturulması planına ilişkin çabalara katkıda bulunma konusunda irade ortaya koyduğunu, ancak bunun gerçekleşmesi için teknik zorlukların aşılması şartını ortaya koyduğunu yazdı.

Miçotakis açıklamasında Hristodulidis’in inisiyatifini üzerinde çok çalışılmış, fakat birçok teknik zorluğa sahip bir inisiyatif olarak da nitelendirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başkanlığında Paris’te gerçekleştirilen toplantıda netleştiği üzere, denizden bir insani koridor oluşturulmasının çok ciddi zorluklara sahip olduğunu, çünkü altyapıların eksik olmasına bağlı olarak Gazze’de güvenli bir liman olmadığını kaydeden gazete, güvenlikle ilgili güvenceler verilse bile bu durumun teknik engelleri artırdığını kaydetti.

Haberinde yer verdiği fotoğrafa atıfta bulunarak, Gazze Şeridinde büyük gemilere ev sahipliği yapamayacak küçük bir liman bulunduğunu belirten gazete, bu limanın şu anda İsrail Ordusunun bombardımanlarıyla vurulan Gazze Şeridinin kuzey kısmında bulunmasının ise ikinci önemli unsur olduğuna dikkati çekti.

Yunanistan’ın kendi gemi ve uçaklarıyla karar verilen ve güvenli olduğu düşünülen bir şeye katılabileceğini yazan gazete, ateşkes olması durumunda, Yunanistan ve Güney Kıbrıs limanlarından Gazze’ye ulaşabilecek gemilerle denizden bu insani koridorun oluşturulması ve etkin hale getirilmesi için gerekli yerin sağlanabileceğini ifade etti.

Gazete, Yunanistan ve Fransa’nın yüzer hastaneler ve büyük gemiler için araçlara sahip olduğunu da ekledi.

-Hristodulidis “Le Monde’ye” konuştu… “İsrail Hamas’a silah ulaşmasından korkuyor”

Fileleftheros ise “Larnaka’dan Gazze’ye Yardım Böyle Ulaşacak” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Fransız gazetesi “Le Monde’ye” konu hakkında verdiği demece yer verdi.

Demecinde, Rum kesiminin denizden insani bir koridor oluşturulmasıyla birlikte Gazze’de süren insani krize yanıt vermeye hazır olduğunu dile getiren Hristodulidis, Rum kesiminin önerisinin İsrail de dâhil olmak üzere tüm paydaşlarla ele alındığını söyledi.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’yla görüşmesinde, Gazze’de yardımın teslim edileceği tam noktayı ele aldıklarını ifade eden Hristodulidis, güneybatıda, kıyıdaki en iyi giriş noktasını kendisine gösterenin Netanyahu olduğunu dile getirdi.

Netanyahu’nun, teslim edilecek yardımın gerçekten insani yardım olacağının güvence altına alınması için bir grup İsrailli uzmanın Güney Kıbrıs’a gönderilmesinin mümkün olup olmadığını kendisine sorduğunu da söyleyen Hristodulidis, İsrail’in Hamas’a silah ulaşmasından korktuğunu vurguladı.

Bunun İsrailliler için büyük bir endişe kaynağı olduğunu ve bunu tamamen anladıklarını ifade eden Hristodulidis, bundan ötürü, güvenlikle ilgili uzmanlar grubunun Rum uzmanlarla işbirliği yapması konusunda anlaştıklarını kaydetti.

Denizden yapılacak seferlere hazır olduklarını ve insani yardımın teslim edilmesinin hemen başlayabileceğini ifade eden Hristodulidis, BM’nin yardımın teslimi ve dağıtılmasından sorumlu olacağını ifade etti.

Yardımın tümünün Larnaka limanından Gazze’ye gönderileceğini de belirten Hristodulidis, demecinin sonunda Orta Doğu’daki krizin başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana Güney Kıbrıs’a 2 bin yabancı askerin ulaştığını ve bunların çoğunlukla Amerikalı, Fransız, Hollanda ve Alman askerleri olduğunu sözlerine ekledi.