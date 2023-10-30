Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesinin yakın çevresini vurduğunu ve hastanenin zarar gördüğünü duyurdu.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, konuya ilişkin açıklamada bulundu.
"İsrail, Endonezya Hastanesinin bitişiğini vurdu" diyen Kudra, saldırıda hastanede ciddi hasarın meydana geldiğini belirtti.
Kudra, İsrail saldırısının "yüzlerce yaralının, hastanın, sağlık personelinin, gazetecinin ve binlerce yerinden edilmiş insanın hayatını tehlikeye attığını" kaydetti.